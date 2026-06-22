Un camion s-a răsturnat pe un traseu din Orhei

Un camion s-a răsturnat într-o curbă periculoasă pe un trase din apropierea satului Peresecina, raionul Orhei. Totul s-a întâmplat astăzi, 22 iunie.

Un camion s-a răsturnat pe un traseu din Orhei.