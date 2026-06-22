theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tv8.md logotv8
22 Iunie 2026, 17:50
7 024
Copiază linkul
Link copiat

Un camion s-a răsturnat pe un traseu din Orhei

Un camion s-a răsturnat într-o curbă periculoasă pe un trase din apropierea satului Peresecina, raionul Orhei. Totul s-a întâmplat astăzi, 22 iunie.

Un camion s-a răsturnat pe un traseu din Orhei.
Un camion s-a răsturnat pe un traseu din Orhei.

Se presupune că șoferul ar fi depășit viteza și a pierdut controlul asupra vehiculului, transmite tv8.md.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Poliției Orhei, Elena Băetrău, în accident a fost implicat un camion marca DAF. Nimeni nu a fost rănit.

Șoferul a fost testat pentru alcool în aerul expirat și s-a dovedit că acesta nu consumase băuturi alcoolice.

Poliția investighează accidentul.

Sursă
tv8.md logotv8
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici