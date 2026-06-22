22 Iunie 2026, 17:50
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Un camion s-a răsturnat pe un traseu din Orhei
Un camion s-a răsturnat într-o curbă periculoasă pe un trase din apropierea satului Peresecina, raionul Orhei. Totul s-a întâmplat astăzi, 22 iunie.
Se presupune că șoferul ar fi depășit viteza și a pierdut controlul asupra vehiculului, transmite tv8.md.
Potrivit purtătoarei de cuvânt a Poliției Orhei, Elena Băetrău, în accident a fost implicat un camion marca DAF. Nimeni nu a fost rănit.
Șoferul a fost testat pentru alcool în aerul expirat și s-a dovedit că acesta nu consumase băuturi alcoolice.
Poliția investighează accidentul.