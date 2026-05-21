Un cadru didactic ar fi fost agresat de către părintele unui elev chiar în sala de clasă.

Sesizarea a fost remisă organelor de poliție, iar specialiștii Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP) vor asigura evaluarea psihologică a copiilor și a cadrului didactic.

Ministerul Educației a condamnat ferm orice formă de violență împotriva cadrelor didactice.

„Școala trebuie să rămână un spațiu sigur, bazat pe respect reciproc, iar agresiunile asupra profesorilor nu pot fi tolerate sub nicio formă, indiferent cine le comite”, au subliniat reprezentanții ministerului.

Amintim că, acum doi ani, au fost operate modificări în Codul contravențional, fiind introdusă noțiunea de ultragiere în raport cu cadrele didactice. Aceste prevederi au fost adoptate tocmai pentru a oferi o protecție suplimentară profesorilor și pentru a transmite un mesaj clar că asemenea comportamente sunt inadmisibile.

În cazul în care faptele sesizate se vor confirma, persoanele responsabile urmează să fie sancționate conform legii.