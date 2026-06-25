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realitatea.md logorealitatea
25 Iunie 2026, 16:34
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Un BMW și o Mazda s-au tamponat pe bulevardul Decebal din Capitală

Două automobile au fost grav avariate într-o intersecție din sectorul Botanica al Capitalei. Impactul s-a produs în seara zilei de 24 iunie.

Un BMW și o Mazda s-au tamponat pe bulevardul Decebal din Capitală.
Un BMW și o Mazda s-au tamponat pe bulevardul Decebal din Capitală.

Ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă, a comunicat că impactul a avut loc pe bulevardul Decebal. Au fost implicate un BMW și o Mazda, transmite realitatea.md.

Martorii relatează pe rețelele de socializare că impactul a avut loc la intersecție cu strada Sarmizegetusa. Unul dintre automobile a fost grav avariat, fiind deteriorate portierele.

Din fericire, în urma impactului nimeni nu a avut de suferit. Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către oamenii legii.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
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