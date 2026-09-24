Un BMW s-a răsturnat pe acoperiș după un accident la Bălți: 5 persoane au fost spitalizate

Cinci persoane, inclusiv o minoră, au fost transportate la spital în urma unui accident produs miercuri, 23 septembrie, la Bălți.

Potrivit poliției, preliminar, șoferul în vârstă de 54 de ani al unui Skoda Octavia, la efectuarea unui viraj la stânga, nu s-a asigurat de siguranța manevrei și s-a ciocnit lateral cu un BMW X5, condus de un bărbat de 33 de ani, care se deplasa din sens opus, scrie realitatea.md.

După impact, șoferul BMW-ului a pierdut controlul asupra volanului, automobilul a părăsit carosabilul și s-a răsturnat.

Printre persoanele rănite se numără o pasageră de 17 ani din Skoda Octavia, care a suferit diverse traumatisme.

Ambii șoferi erau treji. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele accidentului.