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24 Septembrie 2026, 12:57
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Un BMW s-a răsturnat pe acoperiș după un accident la Bălți: 5 persoane au fost spitalizate

Cinci persoane, inclusiv o minoră, au fost transportate la spital în urma unui accident produs miercuri, 23 septembrie, la Bălți.

La Bălți, un BMW s-a răsturnat pe acoperiș după un accident: 5 persoane au fost spitalizate.
La Bălți, un BMW s-a răsturnat pe acoperiș după un accident: 5 persoane au fost spitalizate.

Potrivit poliției, preliminar, șoferul în vârstă de 54 de ani al unui Skoda Octavia, la efectuarea unui viraj la stânga, nu s-a asigurat de siguranța manevrei și s-a ciocnit lateral cu un BMW X5, condus de un bărbat de 33 de ani, care se deplasa din sens opus, scrie realitatea.md.

După impact, șoferul BMW-ului a pierdut controlul asupra volanului, automobilul a părăsit carosabilul și s-a răsturnat.

Printre persoanele rănite se numără o pasageră de 17 ani din Skoda Octavia, care a suferit diverse traumatisme.

Ambii șoferi erau treji. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele accidentului.

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