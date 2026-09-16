Un BMW a intrat în două mașini parcate la Ghidighici: Una s-a răsturnat.

În dimineața zilei de 16 septembrie, în Ghidighici, municipiul Chișinău, s-a produs un accident rutier cu implicarea a trei automobile. Un BMW a lovit două automobile parcate, dintre care unul s-a răsturnat în urma impactului.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, oamenii legii au fost sesizați cu privire la accidentul rutier în jurul orei 07:28, transmite stiri.md.

Potrivit datelor preliminare, șoferul de 39 de ani al unui BMW, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a intrat în coliziune cu automobilele parcate GAZ și Suzuki.

În urma impactului, Suzuki s-a răsturnat. Nu sunt victime în urma accidentului.

Poliția documentează circumstanțele incidentului și stabilește cauzele accidentului rutier.