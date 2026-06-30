Un biciclist de 13 ani a murit după ce a fost lovit de o mașină la Leova.

Poliția investighează circumstanțele unui grav accident rutier produs în raionul Leova, în urma căruia un minor de 13 ani și-a pierdut viața.

Potrivit informațiilor preliminare, în seara zilei de 30 iunie, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident la intersecția drumului regional G99 cu drumul local care face legătura între satele Tochile-Răducani și Tomai. În accident a fost implicat un Citroen și bicicleta condusă de minor, care a ieșit la traseu de pe un drum secundar.

În urma impactului, minorul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la Spitalul Raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.