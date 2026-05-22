Un bărbat suspectat de organizarea unei spelunci de droguri, reținut la Rezina.

În timpul percheziției autorizate, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe dispozitive improvizate folosite pentru consumul drogurilor, un pachețel cu drog sintetic, precum și plante de cânepă cultivate ilegal, transmite stiri.md.

Potrivit Poliției, în timpul intervenției, suspectul ar fi încercat să distrugă o parte dintre obiectele și substanțele aflate în locuință, însă a fost oprit de oamenii legii.

Bunurile și substanțele ridicate au fost sigilate și transmise la expertiză, pentru stabilirea compoziției și cantității exacte.

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală. Bărbatul este cercetat conform legislației și riscă până la șapte ani de închisoare.