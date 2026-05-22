theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
stiri.md logostiri
22 Mai 2026, 14:30
8 068
Copiază linkul
Link copiat

Un bărbat suspectat de organizarea unei spelunci de droguri, reținut la Rezina

Polițiștii din Rezina au destructurat o speluncă destinată consumului de substanțe narcotice, administrată de un bărbat de 28 de ani.

Un bărbat suspectat de organizarea unei spelunci de droguri, reținut la Rezina.
Un bărbat suspectat de organizarea unei spelunci de droguri, reținut la Rezina.

În timpul percheziției autorizate, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe dispozitive improvizate folosite pentru consumul drogurilor, un pachețel cu drog sintetic, precum și plante de cânepă cultivate ilegal, transmite stiri.md.

Potrivit Poliției, în timpul intervenției, suspectul ar fi încercat să distrugă o parte dintre obiectele și substanțele aflate în locuință, însă a fost oprit de oamenii legii.

Bunurile și substanțele ridicate au fost sigilate și transmise la expertiză, pentru stabilirea compoziției și cantității exacte.

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală. Bărbatul este cercetat conform legislației și riscă până la șapte ani de închisoare.

Sursă
stiri.md logostiri
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici