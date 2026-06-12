Un bărbat suspectat de o serie de furturi din birouri, reținut în Capitală.

Potrivit anchetei, suspectul intra în încăperi folosindu-se de acces liber și fura portofele cu bani și documente. Paguba totală cauzată victimelor este estimată la aproximativ 80.000 de lei.

În timpul percheziției la domiciliul său, forțele de ordine au ridicat o parte din banii furați, precum și mai multe portofele și documente.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru furt. Conform legislației în vigoare, acesta riscă o amendă între 32.500 și 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 180-240 de ore sau închisoare de până la patru ani.

Ancheta în acest caz va continua.