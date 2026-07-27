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27 Iulie 2026, 09:42
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Un bărbat suspectat de incendierea unui automobil de serviciu al Poliției, reținut la Comrat

Un bărbat este suspectat că ar fi dat foc unei mașini de Poliție. Incidentul a avut loc ieri dimineață, 26 iulie, pe o stradă din Comrat. Ca urmare a incendiului, un automobil a suferit daune semnificative.

Un bărbat suspectat de incendierea unui automobil de serviciu al Poliției, reținut la Comrat.
Un bărbat suspectat de incendierea unui automobil de serviciu al Poliției, reținut la Comrat.

Operațiunea de reținere a fost efectuată de angajații Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia, Inspectoratul de Investigații, Inspectoratul de Siguranță Publică, precum și de Centrul de cercetări tehnico-criminalistice și Expertize judiciare.

După efectuarea măsurilor speciale de urmărire penală, identitatea suspectului a fost stabilită. În prezent, acesta se află sub controlul Poliției, după care urmează să fie reținut pentru 72 de ore.

Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru huliganism deosebit de grav.

De asemenea, bărbatul este cercetat în alte trei dosare penale, aflate în examinare la instanță. Este vorba despre conducerea unui automobil în stare de ebrietate avansată, furt în proporții deosebit de mari, precum și amenințări sau violență împotriva unei persoane cu funcție de demnitate publică.

Investigațiile continuă.


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