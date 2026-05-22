22 Mai 2026, 09:29
Un bărbat suspectat că ar fi încercat să răpească două minore, reținut în Capitală
Oamenii legii s-au autosesizat după ce în spațiul online au apărut mesaje alarmante despre un presupus caz de tentativă de răpire în sectorul Buiucani din Chișinău.
Suspectul, un bărbat de 43 de ani, a fost identificat și reținut.
În prezent, Poliția desfășoară verificări pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Alte detalii despre eveniment nu sunt oferite de către forțele de ordine.
Autoritățile precizează că informațiile au fost publicate inițial pe rețele sociale și în grupuri private, fără ca Poliția să fie sesizată imediat.
În acest context, cetățenii sunt îndemnați, în cazul unor suspiciuni privind eventuale fapte ilegale, să sesizeze imediat Poliția și să colaboreze cu instituțiile statului pentru documentarea promptă și obiectivă a fiecărui caz.