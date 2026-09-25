Un bărbat, reținut la frontiera cu Moldova: Lituania îl caută pentru terorism
La PTF „Albița” a fost reținut un bărbat de 66 de ani cu dublă cetățenie, a Republicii Moldova și a României, acuzat de acțiuni legate de terorism pe teritoriul Lituaniei. Despre acest lucru informează Poliția de Frontieră Română.
Reținerea a avut loc la 24 septembrie, în jurul orei 22:45, la punctul de trecere a frontierei «Albița — Iași». Bărbatul călătorea ca pasager într-un autobuz de cursă regulată și efectua formalitățile standard pentru intrarea în România, scrie rupor.md.
În timpul verificării documentelor, polițiștii de frontieră au stabilit că bărbatul este dat în urmărire internațională: autoritățile Lituaniei au introdus în baza de date o semnalare europeană privind executarea unui mandat de arestare pe numele său pentru activități legate de terorism.
Persoana reținută a fost predată angajaților Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, care vor stabili măsurile și demersurile procedurale ulterioare în privința suspectului.