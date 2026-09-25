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rupor.md logorupor
25 Septembrie 2026, 13:28
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Un bărbat, reținut la frontiera cu Moldova: Lituania îl caută pentru terorism

La PTF „Albița” a fost reținut un bărbat de 66 de ani cu dublă cetățenie, a Republicii Moldova și a României, acuzat de acțiuni legate de terorism pe teritoriul Lituaniei. Despre acest lucru informează Poliția de Frontieră Română.

Un bărbat, reținut la frontiera cu Moldova: Lituania îl caută pentru terorism
Un bărbat, reținut la frontiera cu Moldova: Lituania îl caută pentru terorism

Reținerea a avut loc la 24 septembrie, în jurul orei 22:45, la punctul de trecere a frontierei «Albița — Iași». Bărbatul călătorea ca pasager într-un autobuz de cursă regulată și efectua formalitățile standard pentru intrarea în România, scrie rupor.md.

În timpul verificării documentelor, polițiștii de frontieră au stabilit că bărbatul este dat în urmărire internațională: autoritățile Lituaniei au introdus în baza de date o semnalare europeană privind executarea unui mandat de arestare pe numele său pentru activități legate de terorism.

Persoana reținută a fost predată angajaților Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, care vor stabili măsurile și demersurile procedurale ulterioare în privința suspectului.

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