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3 Iulie 2026, 09:47
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Un bărbat, reținut la Comrat după ce ar fi luat 140.000 de lei de la o victimă a escrocilor

Aseară, ofițerii de investigație din Comrat au reținut în flagrant un bărbat de 59 de ani din Ialoveni, bănuit că făcea parte dintr-o schemă de escrocherie în care infractorii se prezentau drept angajați ai BNM.

Un bărbat, reținut la Comrat după ce ar fi luat 140.000 de lei de la o victimă a escrocilor.
Un bărbat, reținut la Comrat după ce ar fi luat 140.000 de lei de la o victimă a escrocilor.

Potrivit materialelor cauzei, suspectul ar fi acționat împreună cu alte persoane, care au contactat telefonic un bărbat de 42 de ani și, folosind pretexte false, l-au determinat să transmită 140.000 de lei în numerar.

Intervenția operativă a polițiștilor a dus la reținerea în flagrant a suspectului imediat după preluarea banilor. Întreaga sumă de bani a fost depistată și ridicată, urmând a fi restituită persoanei prejudiciate.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie săvârșită de două sau mai multe persoane, cu cauzarea unui prejudiciu considerabil. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar investițiile continuă.

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