Un bărbat, reținut la Comrat după ce ar fi luat 140.000 de lei de la o victimă a escrocilor.

Aseară, ofițerii de investigație din Comrat au reținut în flagrant un bărbat de 59 de ani din Ialoveni, bănuit că făcea parte dintr-o schemă de escrocherie în care infractorii se prezentau drept angajați ai BNM.

Potrivit materialelor cauzei, suspectul ar fi acționat împreună cu alte persoane, care au contactat telefonic un bărbat de 42 de ani și, folosind pretexte false, l-au determinat să transmită 140.000 de lei în numerar.

Intervenția operativă a polițiștilor a dus la reținerea în flagrant a suspectului imediat după preluarea banilor. Întreaga sumă de bani a fost depistată și ridicată, urmând a fi restituită persoanei prejudiciate.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie săvârșită de două sau mai multe persoane, cu cauzarea unui prejudiciu considerabil. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar investițiile continuă.