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27 Iulie 2026, 13:45
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Un bărbat în vârstă de 69 de ani, acuzat de hărțuirea adolescenților, reținut la Șoldănești

Organele de drept au deschis un dosar penal pe numele unui bărbat de 69 de ani dintr-o localitate din raionul Șoldănești.

Un bărbat în vârstă de 69 de ani, acuzat de hărțuirea adolescenților, reținut la Șoldănești.
Un bărbat în vârstă de 69 de ani, acuzat de hărțuirea adolescenților, reținut la Șoldănești.

Bărbatul este suspectat că, pe o perioadă îndelungată, prin atragere și convingere, a comis acte de natură sexuală asupra minorilor.

În cadrul unor acțiuni speciale de urmărire penală, forțele de ordine au identificat un adolescent de 14 ani, care, se presupune, la sfârșitul lunii mai a acestui an, a devenit victimă a acțiunilor suspectului.

În cadrul aceluiași dosar penal, poliția a descoperit și o altă posibilă victimă — un adolescent de 15 ani. Acesta urmează să fie audiat în condiții speciale.

Polițiștii și procurorii, cu sprijinul Direcției investigații analitice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, au adunat probe directe importante care au condus la reținerea suspectului.

Urmărirea penală continuă.


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