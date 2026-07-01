Un bărbat îmbrăcat în preot a încercat să fugă în Moldova: A fost reținut pentru viol în România.

Vameșii din România au reținut un bărbat de 50 de ani, îmbrăcat în veșminte preoțești, în timp ce încerca să treacă frontiera cu Republica Moldova.

Cazul a avut loc pe 30 iunie, în punctul de trecere a frontierei Albița, informează Poliția județului Iași.

Bărbatul a ajuns la frontieră ca pasager într-un autoturism. În timpul verificării actelor, s-a constatat că este dat în urmărire. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare pentru viol, comis în județul Iași, informează Poliția de Frontieră a României.

Persoana reținută a fost predată grupului operativ al Inspectoratului de Poliție Iași pentru continuarea acțiunilor procedurale.