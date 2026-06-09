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studio-l.online logostudio-l
9 Iunie 2026, 07:27
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Un bărbat din Varnița, amendat cu 75.000 de lei după ce a condus beat o trotinetă electrică și a provocat un accident

Un bărbat din satul Varnița, raionul Anenii Noi, a fost recunoscut vinovat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate, potrivit unei sentințe emise de Judecătoria Căușeni.

Un bărbat din Varnița, amendat cu 75.000 de lei după ce a condus beat o trotinetă electrică și a provocat un accident.
Un bărbat din Varnița, amendat cu 75.000 de lei după ce a condus beat o trotinetă electrică și a provocat un accident.

Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs la 23 decembrie 2025, când acesta se afla la ghidonul unei trotinete electrice și s-a tamponat ușor cu un automobil, informează studio-l.online.

În urma testării alcoolscopice, poliția a stabilit o concentrație de 1,04 mg/l alcool în aerul expirat, iar analizele de sânge au indicat 2,29 g/l alcool.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul consumase alcool înainte de a urca pe trotinetă și circula pe drumul public în stare de ebrietate, ceea ce a dus la producerea accidentului.

În instanță, inculpatul și-a recunoscut vina, iar cauza a fost examinată pe baza probelor adunate în faza urmăririi penale.

Instanța l-a găsit vinovat și i-a aplicat o amendă de 75.000 de lei. De asemenea, bărbatul a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 15 zile.

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