Un bărbat din Varnița, amendat cu 75.000 de lei după ce a condus beat o trotinetă electrică și a provocat un accident.

Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs la 23 decembrie 2025, când acesta se afla la ghidonul unei trotinete electrice și s-a tamponat ușor cu un automobil, informează studio-l.online.

În urma testării alcoolscopice, poliția a stabilit o concentrație de 1,04 mg/l alcool în aerul expirat, iar analizele de sânge au indicat 2,29 g/l alcool.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul consumase alcool înainte de a urca pe trotinetă și circula pe drumul public în stare de ebrietate, ceea ce a dus la producerea accidentului.

În instanță, inculpatul și-a recunoscut vina, iar cauza a fost examinată pe baza probelor adunate în faza urmăririi penale.

Instanța l-a găsit vinovat și i-a aplicat o amendă de 75.000 de lei. De asemenea, bărbatul a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 15 zile.