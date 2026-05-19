Un bărbat din Fălești și-a ucis vecinul cu toporul și cu o bâtă din cauza geloziei.

În seara dinaintea crimei, bănuitul a consumat alcool împreună cu rudele sale, după care s-a dus la culcare, în jurul orei 21:00. O oră mai târziu, bărbatul s-a trezit și și-a dat seama că soția sa lipsește. După ce femeia nu i-a răspuns la apeluri, acesta s-a dus la soacra sa, dar nu a găsit-o nici acolo, informează deschide.md.

În drum spre casă, bărbatul a observat cum soția sa ieșea din garajul vecinului. Bănuind de mai mulți ani că femeia îl înșală, acesta a lovit-o de mai multe ori peste față, după care s-a dus în curtea vecinului.

Acolo, acesta a agresat victima, mai întâi luându-l la pumni, după care lovindu-l cu bâta și cu toporul. În urma traumatismelor suferite, vecinul a decedat pe loc.

Când s-a întors acasă, bărbatul a continuat să își lovească soția cu pumnii și cu picioarele în cap și corp, provocându-i vătămări corporale ușoare.

În timpul urmăririi penale, bărbatul și-a recunoscut vina.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 19 ani de închisoare.