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rupor.md logorupor
8 Iunie 2026, 17:47
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Un bărbat din Fălești, salvat de medicii de pe ambulanță după un stop cardio-respirator

Un bărbat de 46 de ani a fost resuscitat cu succes de echipele de ambulanță din Fălești, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Despre aceasta a anunțat Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

Un bărbat din Fălești, salvat de medicii de pe ambulanță după un stop cardio-respirator.
Un bărbat din Fălești, salvat de medicii de pe ambulanță după un stop cardio-respirator.

Bărbatul s-a simțit brusc rău, după care un trecător a solicitat ambulanța, transmite rupor.md.

Apelul a fost înregistrat la ora 13:03. Solicitarea a fost făcută pentru un bărbat care acuza amețeli. Echipa de asistență medicală urgentă a ajuns la fața locului și a constatat că pacientul era în stare critică și inconștient. În timpul examinării, bărbatul a intrat brusc în stop cardio-respirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare.

Medicii au început resuscitarea și au chemat o brigadă specializată de terapie intensivă mobilă și reanimare. După acțiuni comune, ritmul cardiac și respirația pacientului au fost restabilite.

După stabilizarea funcțiilor vitale, bărbatul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești pentru asistență medicală suplimentară.

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