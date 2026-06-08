Un bărbat din Fălești, salvat de medicii de pe ambulanță după un stop cardio-respirator
Un bărbat de 46 de ani a fost resuscitat cu succes de echipele de ambulanță din Fălești, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Despre aceasta a anunțat Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
Bărbatul s-a simțit brusc rău, după care un trecător a solicitat ambulanța, transmite rupor.md.
Apelul a fost înregistrat la ora 13:03. Solicitarea a fost făcută pentru un bărbat care acuza amețeli. Echipa de asistență medicală urgentă a ajuns la fața locului și a constatat că pacientul era în stare critică și inconștient. În timpul examinării, bărbatul a intrat brusc în stop cardio-respirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare.
Medicii au început resuscitarea și au chemat o brigadă specializată de terapie intensivă mobilă și reanimare. După acțiuni comune, ritmul cardiac și respirația pacientului au fost restabilite.
După stabilizarea funcțiilor vitale, bărbatul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești pentru asistență medicală suplimentară.