Un bărbat din Edineț a căzut de pe o hidrobicicletă și a murit după ce a fost internat în spital.

Tatăl unui bărbat de 38 de ani a povestit cum fiul său a murit din cauza acțiunilor medicilor.

Locuitorul din Edineț, Igor Pleșca, a publicat pe rețelele sociale un apel emoționant, în care povestește despre circumstanțele morții fiului său, în vârstă de 38 de ani. Potrivit bărbatului, tragedia s-a produs după un accident în timpul unei plimbări cu hidrobicicletă, iar cauza decesului a fost neglijența personalului medical.

După cum susține tatăl, în seara zilei de 13 iunie familia se plimba în zona parcului din Edineț împreună cu copiii. La cererea nepoatelor, au decis să se plimbe cu hidrobicicletă. În timpul urcării, Stanislav, în vârstă de 38 de ani, a alunecat pe podeaua umedă și a căzut peste o tijă metalică ascuțită, suferind o rană gravă.

Potrivit lui Igor Pleșca, inițial victima a fost dusă la spitalul raional, unde, după cum afirmă el, completarea documentelor a durat mai mult decât acordarea asistenței medicale. După examinare, chirurgul a recomandat să transporte pacientul pe cont propriu la Institutul de Urgență din Chișinău.

Tatăl a povestit că fiul a mers singur până la secția de primire a spitalului din Capitală. Acolo i s-au făcut investigații și, potrivit medicilor, era pregătit pentru o operație simplă. Totuși, înainte de intervenția chirurgicală, medicii au decis să efectueze o colonoscopie fără anestezie.

Potrivit rudelor, în timpul procedurii bărbatul și-a pierdut cunoștința. După aceasta, a fost transferat la secția de reanimare, unde a intrat în comă. După o săptămână, în ciuda eforturilor medicilor, pacientul a decedat.

În apelul său, Igor Pleșca a declarat că consideră cele întâmplate drept consecința neglijenței și incompetentei personalului medical. El a menționat că publică această poveste nu pentru compasiune, ci pentru a-i avertiza pe ceilalți.

La momentul publicării, nu au fost primite comentarii oficiale din partea Institutului de Urgență, Ministerului Sănătății sau organelor de drept privind circumstanțele expuse de rude. De asemenea, nu se știe dacă a fost demarată o anchetă oficială în acest caz.