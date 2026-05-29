Point.md
29 Mai 2026, 14:44
11 606
Un bărbat din Capitală a dat escrocilor 2,1 milioane de lei

Un bărbat din Capitală a vândut două apartamente, a cheltuit economiile personale și a împrumutat bani de la rude pentru a da escrocilor 2,1 milioane de lei.

Bărbatul în vârstă de 68 de ani, victimă a escrocilor care s-au dat drept angajați ai BNM, a fost convins să transmită bani prin curier. Bărbatul a transferat fondurile în trei tranșe, între 7 aprilie și 22 mai.

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 13 cazuri de escrocherii telefonice. Paguba totală a depășit 3 milioane de lei.

Patru cazuri au avut loc ieri, restul în zilele precedente, însă victimele au apelat la Poliție abia acum.

Totodată, alte 475 de tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor.

A doua pagubă ca mărime — 780.000 de lei a fost înregistrată în Cahul. Acolo, infractorii au folosit aceeași schemă.

Schema principală rămâne escrocheria în numele Băncii Naționale, angajaților băncilor sau platformelor fictive de investiții.

De asemenea, continuă cazurile în care victimele scot numerar și îl predau curierilor sau lasă banii în locurile indicate de escroci.

Poliția avertizează și asupra SMS-urilor de tip phishing cu „amenzi de circulație”. Într-o singură zi au fost înregistrate două cazuri în care oamenii au accesat un link fals și au încercat să plătească o amendă inexistentă de la camerele de supraveghere a încălcărilor.

Forțele de ordine îndeamnă cetățenii să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu deschidă linkuri suspecte și să verifice orice informație primită prin telefon sau mesaje.

