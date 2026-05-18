theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
stiri.md logostiri
18 Mai 2026, 11:56
18
Copiază linkul
Link copiat

Un bărbat de 65 de ani s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe

Un bărbat de 65 de ani s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al blocului în care locuia. Tragedia s-a produs în după-amiaza zilei de ieri, 17 mai, pe strada Florilor din municipiul Chișinău.

Un bărbat de 65 de ani s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe.
Un bărbat de 65 de ani s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe.

Oamenii legii au fost alertați în jurul orei 14:40. La fața locului au sosit imediat polițiștii, care au descoperit corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă în curtea blocului, scrie stiri.md.

Potrivit Cristinei Talpă, ofițera de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, datele preliminare arată că bărbatul s-ar fi aruncat de la etajul superior al blocului în care locuia.

Cadavrul a fost examinat de către medicul legist, iar alte leziuni corporale vizibile, în afara celor caracteristice căderii de la înălțime, nu au fost depistate.

Pe caz a fost inițiată o anchetă.

Sursă
stiri.md logostiri
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici