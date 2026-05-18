Un bărbat de 65 de ani s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe.

Oamenii legii au fost alertați în jurul orei 14:40. La fața locului au sosit imediat polițiștii, care au descoperit corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă în curtea blocului, scrie stiri.md.

Potrivit Cristinei Talpă, ofițera de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, datele preliminare arată că bărbatul s-ar fi aruncat de la etajul superior al blocului în care locuia.

Cadavrul a fost examinat de către medicul legist, iar alte leziuni corporale vizibile, în afara celor caracteristice căderii de la înălțime, nu au fost depistate.

Pe caz a fost inițiată o anchetă.