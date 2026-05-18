18 Mai 2026, 11:56
18
Copiază linkul
Link copiat
Un bărbat de 65 de ani s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe
Un bărbat de 65 de ani s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al blocului în care locuia. Tragedia s-a produs în după-amiaza zilei de ieri, 17 mai, pe strada Florilor din municipiul Chișinău.
Oamenii legii au fost alertați în jurul orei 14:40. La fața locului au sosit imediat polițiștii, care au descoperit corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă în curtea blocului, scrie stiri.md.
Potrivit Cristinei Talpă, ofițera de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, datele preliminare arată că bărbatul s-ar fi aruncat de la etajul superior al blocului în care locuia.
Cadavrul a fost examinat de către medicul legist, iar alte leziuni corporale vizibile, în afara celor caracteristice căderii de la înălțime, nu au fost depistate.
Pe caz a fost inițiată o anchetă.