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14 Iulie 2026, 22:35
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Un bărbat de 63 de ani s-a înecat într-un râu în Transnistria

În satul Hlinaia din Transnistria, un bărbat de 63 de ani s-a înecat în râul Turunciuc, după ce au consumat alcool acasă împreună cu soția și un prieten.

Un bărbat de 63 de ani s-a înecat într-un râu în Transnistria.
Un bărbat de 63 de ani s-a înecat într-un râu în Transnistria.

Compania a mers să se scalde într-un loc neautorizat. Potrivit datelor preliminare, cauza decesului bărbatului a fost înecul, iar pe corpul acestuia nu au fost depistate semne de moarte violentă, transmite rupor.md.

În timpul scăldatului, femeia a observat că soțul ei plutea în apă cu fața în jos, într-o poziție nefirească. Împreună cu celălalt bărbat l-au scos rapid la mal și au încercat să-i acorde primul ajutor. Medicii de pe ambulanță, ajunși la fața locului, au constatat decesul bărbatului.

Pentru stabilirea exactă a cauzei decesului a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale.

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