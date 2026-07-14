Un bărbat de 63 de ani s-a înecat într-un râu în Transnistria.

În satul Hlinaia din Transnistria, un bărbat de 63 de ani s-a înecat în râul Turunciuc, după ce au consumat alcool acasă împreună cu soția și un prieten.

Compania a mers să se scalde într-un loc neautorizat. Potrivit datelor preliminare, cauza decesului bărbatului a fost înecul, iar pe corpul acestuia nu au fost depistate semne de moarte violentă, transmite rupor.md.

În timpul scăldatului, femeia a observat că soțul ei plutea în apă cu fața în jos, într-o poziție nefirească. Împreună cu celălalt bărbat l-au scos rapid la mal și au încercat să-i acorde primul ajutor. Medicii de pe ambulanță, ajunși la fața locului, au constatat decesul bărbatului.

Pentru stabilirea exactă a cauzei decesului a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale.