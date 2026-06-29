Un bărbat de 43 de ani s-a înecat în raionul Fălești.

Un bărbat de 43 de ani și-a pierdut viața în seara zilei de 28 iunie, după ce s-a înecat într-un bazin acvatic improvizat de tip baraj, amplasat în apropierea unui râu, lângă satul Ciolacu Nou din raionul Fălești.

Bărbatul se afla la scăldat împreună cu alți trei prieteni. Înainte de a intra în apă, aceștia ar fi consumat băuturi alcoolice. Corpul neînsuflețit al victimei a fost depistat și scos la mal de către localnici, transmite pulsmedia.md.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență în timpul aflării în preajma bazinelor acvatice.

Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026, 31 de persoane inclusiv șapte minori, și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară.