25 Mai 2026, 09:32
Un bărbat cu un cuțit a încercat să intre într-un apartament în care se afla un copil
Un incident grav a avut loc sâmbătă, 23 mai, într-un bloc de locuințe din sectorul Buiucani.
Un bărbat cu un cuțit în mână a bătut la ușa unui apartament în care se afla un copil. Bărbatul a fost reținut, informează unimedia.info.
„Incidentul a fost înregistrat, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au depistat un bărbat ce manifesta un comportament neadecvat, acesta fiind reținut. În cadrul verificărilor s-a stabilit că bărbatul se află la evidența medicului psihiatru, fiind ulterior predat instituțiilor medicale de profil pentru acordarea îngrijirilor specializate”, a declarat ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă.