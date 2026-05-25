theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
25 Mai 2026, 09:32
16
Copiază linkul
Link copiat

Un bărbat cu un cuțit a încercat să intre într-un apartament în care se afla un copil

Un incident grav a avut loc sâmbătă, 23 mai, într-un bloc de locuințe din sectorul Buiucani.

Un bărbat cu un cuțit a încercat să intre într-un apartament în care se afla un copil.
Un bărbat cu un cuțit a încercat să intre într-un apartament în care se afla un copil.

Un bărbat cu un cuțit în mână a bătut la ușa unui apartament în care se afla un copil. Bărbatul a fost reținut, informează unimedia.info

„Incidentul a fost înregistrat, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au depistat un bărbat ce manifesta un comportament neadecvat, acesta fiind reținut. În cadrul verificărilor s-a stabilit că bărbatul se află la evidența medicului psihiatru, fiind ulterior predat instituțiilor medicale de profil pentru acordarea îngrijirilor specializate”, a declarat ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici