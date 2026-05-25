Un bărbat cu un cuțit a încercat să intre într-un apartament în care se afla un copil.

Un bărbat cu un cuțit în mână a bătut la ușa unui apartament în care se afla un copil. Bărbatul a fost reținut, informează unimedia.info.

„Incidentul a fost înregistrat, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au depistat un bărbat ce manifesta un comportament neadecvat, acesta fiind reținut. În cadrul verificărilor s-a stabilit că bărbatul se află la evidența medicului psihiatru, fiind ulterior predat instituțiilor medicale de profil pentru acordarea îngrijirilor specializate”, a declarat ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă.