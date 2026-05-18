Un bărbat, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crimă, furturi și tentativă de omor asupra unui polițist.

Bărbatul a fost recunoscut vinovat de omor intenționat, o serie de furturi din apartamente, sustragerea și păstrare ilegală a armelor, precum și de tentativă de omor asupra unui angajat al Poliției. Despre aceasta a anunțat Procuratura municipiului Chișinău, scrie rupor.md.

Seria infracțiunilor a început în decembrie 2024 în raionul Anenii Noi. Atunci, inculpatul a pătruns în curtea unei case particulare din satul Chetrosu și ar fi sustras dintr-un mijloc de transport parcat în garajul gospodăriei bani în lei moldovenești și valută străină, în valoare totală de 80.720 de lei.

În primăvara anului 2025, infractorul s-a mutat în Capitală, unde a comis o crimă. În noaptea de 15 aprilie, a pătruns în casa unei locuitoare din Chișinău și a tras un glonț în capul acesteia. Femeia a decedat pe loc. După ce a percheziționat bunurile victimei, bărbatul a luat din geanta acesteia 86.000 lei și a fugit. În aceeași lună, a pătruns într-o altă locuință din Chișinău, de unde a furat bijuterii din aur și bani, cauzând proprietarilor un prejudiciu de 117.432 lei. De asemenea, din seiful casei a furat o armă de foc.

Infractorul a fost reținut la mijlocul lunii mai 2025. Polițistul l-a prins în flagrant în timpul unei noi tentative de furt. Încercând să fugă și să scape de răspundere, bărbatul a scos arma și a tras de mai multe ori în direcția polițistului. Atacatorul nu a reușit să-l omoare pe polițist. Angajatul organelor de drept a rămas în viață.

Procuratura menționează că sentința pronunțată de instanță poate fi atacată în instanțele superioare, astfel că, până la o decizie definitivă, bărbatul este considerat oficial nevinovat.