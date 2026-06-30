Un bărbat, condamnat la 10 ani de închisoare pentru că a contractat credite pe numele studenților.

Un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru fraudă cu credite. Împreună cu complicii săi, obținea împrumuturi pe numele unor tineri nevinovați, folosindu-se de datele lor personale.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), victimele sunt 36 de persoane, iar prejudiciul total a depășit 700.000 de lei, scrie rupor.md.

Escrocii obțineau copii ale actelor de identitate și fotografii ale victimelor, promițându-le pentru „ajutor” între 200 și 1.000 de lei. Astfel, contractau credite pe numele cetățenilor care nici măcar nu știau de datorii.

Persoanele afectate sunt tineri cu vârste între 18 și 22 de ani din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău. Majoritatea sunt studenți. Sumele creditelor variau între 20.000 și 25.000 de lei pe persoană.

Persoana vizată în dosar a fost anterior condamnată pentru infracțiuni similare și și-a recunoscut vina. Fratele său și alți patru suspecți sunt cercetați în dosare penale separate. În plus, compania de credit solicită în instanță recuperarea integrală a prejudiciului.