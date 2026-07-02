Un bărbat care manifesta un comportament neadecvat față de minori, reținut în Capitală.

Angajații Poliției din sectorul Botanica au reținut un bărbat care a avut un comportament neadecvat față de minori.

Informația a apărut pe rețelele sociale, după care forțele de ordine au intervenit și s-au deplasat la locul incidentului.

Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, identitatea bărbatului reținut a fost stabilită, iar acesta a fost dus la inspectorat pentru clarificarea tuturor circumstanțelor. În timpul verificărilor, ținând cont de comportamentul bărbatului, la fața locului a fost chemată o ambulanță. Conform deciziei medicilor, el a fost internat într-o instituție medicală specializată.

Poliția reamintește: „Dacă sunteți martor la un comportament suspect sau la situații care pun în pericol siguranța copiilor și adulților, anunțați imediat la numărul 112.” Instituția subliniază că fiecare astfel de informație este verificată cu maximă seriozitate și promptitudine.