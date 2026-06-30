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rupor.md logorupor
30 Iunie 2026, 11:29
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Un bărbat beat a fost la un pas să se înece în lacul Valea Morilor

Salvatorii au scos din apă un bărbat de 35 de ani care a început să se înece în lacul din Parcul Valea Morilor. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Un bărbat beat a fost la un pas să se înece în Lacul Valea Morilor.
Un bărbat beat a fost la un pas să se înece în Lacul Valea Morilor.

Potrivit IGSU, bărbatul a intrat în apă după ce consumase alcool. La scurt timp, a început să se înece. A fost observat de salvatorii Stației Centrale de Salvare pe Apă, care erau de serviciu la post, informează rupor.md.

Bărbatul a fost scos din apă. Starea lui este evaluată ca satisfăcătoare, nefiind necesară asistența medicală.

IGSU reamintește că înotul după consumul de alcool este periculos, deoarece alcoolul încetinește reacțiile, afectează coordonarea și crește riscul accidentelor pe apă.

Sursă
rupor.md logorupor
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