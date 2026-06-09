Un bărbat a pierdut 200.000 de lei din cauza unei escrocherii pe Telegram.

Potrivit Poliției, suspecții contactau victimele și se prezentau drept angajați ai unor companii de livrare, ai Poliției sau ai Băncii Naționale a Moldovei, informează realitatea.md.

Sub pretextul unor verificări sau al unor situații urgente, aceștia determinau persoanele vizate să transfere bani.

În acest caz, victima a fost convinsă să trimită 200.000 de lei, iar în momentul în care era pe punctul de a transfera o sumă similară, suspectul a fost încătușat.

Ulterior, bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor complicilor.

Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă.