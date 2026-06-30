Un bărbat a murit în urma exploziei unui proiectil în curtea casei sale din Cimișlia.

Poliția investighează circumstanțele unui incident tragic care a avut loc în această dimineață, 30 iunie, în satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia, în urma căruia a decedat un bărbat de 57 de ani. Victima locuia singură.

„Conform datelor preliminare, explozia a avut loc în timpul manipulării unui obiect care prezenta semne că ar fi un dispozitiv exploziv, după ce asupra acestuia a fost aplicată o lovitură cu un obiect greu.

Bărbatul a suferit răni incompatibile cu viața și a decedat la fața locului”, au declarat reprezentanții Poliției.

La locul incidentului au sosit și angajați ai Centrului Tehnico-Criminalistic și ai Expertizelor Judiciare pentru documentarea evenimentului și stabilirea tuturor circumstanțelor.

Cauza exactă și toate circumstanțele incidentului vor fi stabilite în cadrul anchetei.

Poliția reamintește cetățenilor că, în cazul descoperirii unor obiecte sau elemente suspecte care pot fi muniții, este strict interzis să le atingă, să le mute, să le demonteze sau să le lovească.

Forțele de ordine recomandă să se apeleze imediat numărul 112 și să se urmeze cu strictețe indicațiile specialiștilor.