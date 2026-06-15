Un bărbat a murit după ce a căzut din cabina unui încărcător la Grigoriopol.

Potrivit datelor preliminare, un șofer în vârstă de 44 de ani al unui încărcător „Chang Ling” descărca o cupă cu amestec de nisip și pietriș, deplasându-se cu spatele. Șoferul nu avea suficientă experiență în operarea utilajelor speciale, iar un coleg de 55 de ani îl ajuta, raportează mass-media locală.

În timpul manevrei, șoferul nu a observat că partenerul său a căzut din cabină și a ajuns între cupă și roata stângă din față a încărcătorului. Victima a decedat la fața locului din cauza rănilor, înainte de sosirea ambulanței.

Șoferul a fost testat cu alcooltestul, iar rezultatul a arătat că acesta nu consumase alcool.

Pe caz au fost dispuse mai multe expertize. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele și cauzele producerii accidentului.