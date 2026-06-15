Un bărbat a fost resuscitat de echipajul medical de pe ambulață la Sângerei.

Despre aceasta informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), transmite agora.md.

Incidentul a avut loc pe 12 iunie, în jurul orei 21:13, când rudele pacientului au chemat ambulanța, raportând o dispnee pronunțată. Ajunși la fața locului, medicii au găsit un bărbat în stare gravă.

În timpul examinării, starea pacientului s-a agravat brusc, iar acesta a suferit un stop cardiac și respirator. Echipa a început imediat manevrele de resuscitare.

După opt minute de acțiuni intense, medicii au reușit să restabilească ritmul cardiac și respirația pacientului. Resuscitarea de succes a fost posibilă datorită muncii operative și coordonate a echipei de pe ambulanță.