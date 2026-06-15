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agora.md logoagora
15 Iunie 2026, 21:18
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Un bărbat a fost resuscitat de echipajul medical de pe ambulață la Sângerei

Un bărbat de 63 de ani din Sângerei a fost resuscitat de echipa de ambulanță după ce i s-a oprit activitatea cardio-respiratorie în timpul unui control medical.

Un bărbat a fost resuscitat de echipajul medical de pe ambulață la Sângerei.
Un bărbat a fost resuscitat de echipajul medical de pe ambulață la Sângerei.

Despre aceasta informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), transmite agora.md.

Incidentul a avut loc pe 12 iunie, în jurul orei 21:13, când rudele pacientului au chemat ambulanța, raportând o dispnee pronunțată. Ajunși la fața locului, medicii au găsit un bărbat în stare gravă.

În timpul examinării, starea pacientului s-a agravat brusc, iar acesta a suferit un stop cardiac și respirator. Echipa a început imediat manevrele de resuscitare.

După opt minute de acțiuni intense, medicii au reușit să restabilească ritmul cardiac și respirația pacientului. Resuscitarea de succes a fost posibilă datorită muncii operative și coordonate a echipei de pe ambulanță.

După stabilizarea stării, bărbatul a fost transportat la Spitalul Raional Sângerei pentru tratament suplimentar.

Sursă
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