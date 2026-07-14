Un bancomat din Bender, detonat noaptea: Banii din interior au fost furați

Patru bărbați îmbrăcați în haine închise la culoare au distrus un bancomat în această noapte, 14 iulie la Bender. Potrivit informațiilor preliminare, cel mai probabil, aceștia au folosit un amestec inflamabil.

Un bancomat din Bender, detonat noaptea: Banii din interior au fost furați.