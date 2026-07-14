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14 Iulie 2026, 09:50
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Un bancomat din Bender, detonat noaptea: Banii din interior au fost furați

Patru bărbați îmbrăcați în haine închise la culoare au distrus un bancomat în această noapte, 14 iulie la Bender. Potrivit informațiilor preliminare, cel mai probabil, aceștia au folosit un amestec inflamabil.

Un bancomat din Bender, detonat noaptea: Banii din interior au fost furați.
Un bancomat din Bender, detonat noaptea: Banii din interior au fost furați.

Incidentul a avut loc în cartierul „Солнечный” (Însorit), în centrul comercial „Охотный ряд” din Bender, informează autoritățile locale.

După ce au furat banii, făptașii au fugit.

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Forțele de ordine desfășoară un set de măsuri operative și de investigație pentru identificarea suspecților și a circumstanțelor incidentului.

Un bancomat din Bender, detonat noaptea: Banii din interior au fost furați

Un bancomat din Bender, detonat noaptea: Banii din interior au fost furați

Un bancomat din Bender, detonat noaptea: Banii din interior au fost furați

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