Un băiat de 12 ani, la un pas de a se îneca într-un lac din sectorul Râșcani.

În seara zilei de 23 iunie, în Parcul Râșcani din Chișinău, un copil de 12 ani a fost la un pas să se înece.

Băiatul a fost observat la timp și scos la mal de angajații stației de salvare pe apă nr. 7, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit instituției, incidentul a avut loc în jurul orei 20:45. Patru minori se bălăceau într-o zonă special amenajată pentru recreere. La un moment dat, copiii au ieșit pe mal, dar unul dintre băieți a decis să se întoarcă în lac și a intrat în apă până la adâncimea unde a început să se înece, transmite rupor.md.

Salvatorii au reacționat la timp, l-au scos din apă și i-au acordat primul ajutor pe mal. Ulterior, victima a fost predată echipei de ambulanță sosite la fața locului. Copilul a fost transportat la Spitalul Clinic de Copii „Valentin Ignatenco” pentru investigații medicale. În prezent, starea lui este satisfăcătoare, fără pericol pentru viață.

În legătură cu cele întâmplate, IGSU îndeamnă părinții și adulții să supravegheze atent copiii și să le interzică strict să meargă singuri la lacuri sau alte ape. Potrivit salvatorilor, de la începutul anului 2024, în Moldova au fost salvați de la înec cinci oameni, inclusiv un minor, însă 24 de persoane au decedat. În orice situație periculoasă, cetățenii sunt rugați să sune imediat la serviciul de urgență 112.