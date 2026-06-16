16 Iunie 2026, 12:10
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Un automobil, cât pe ce să ia pe capotă pietonii din stație, la intrare în orașul Ialoveni
Șoferul unui automobil a fost la un pas să ia pe capotă pietonii care așteptau în stație. Incidentul s-a produs pe 15 iunie, pe șoseaua Hâncești, la intrare în orașul Ialoveni, iar imaginile video au fost distribuite pe rețele.
În imagini se vede cum automobilul face o depășire neregulamentară, trecând foarte aproape de pietonii care se aflau în stație, scrie unimedia.info.
Potrivit imaginilor video, șoferul nu a redus viteza și și-a continuat deplasarea.
Poliția nu a comentat deocamdată incidentul.