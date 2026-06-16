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unimedia.info logounimedia
16 Iunie 2026, 12:10
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Un automobil, cât pe ce să ia pe capotă pietonii din stație, la intrare în orașul Ialoveni

Șoferul unui automobil a fost la un pas să ia pe capotă pietonii care așteptau în stație. Incidentul s-a produs pe 15 iunie, pe șoseaua Hâncești, la intrare în orașul Ialoveni, iar imaginile video au fost distribuite pe rețele.

Un automobil, cât pe ce să ia pe capotă pietonii din stație, la intrare în orașul Ialoveni.
Un automobil, cât pe ce să ia pe capotă pietonii din stație, la intrare în orașul Ialoveni.

În imagini se vede cum automobilul face o depășire neregulamentară, trecând foarte aproape de pietonii care se aflau în stație, scrie unimedia.info.

Potrivit imaginilor video, șoferul nu a redus viteza și și-a continuat deplasarea.

Poliția nu a comentat deocamdată incidentul.

Sursă
unimedia.info logounimedia
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