Un adolescent din Transnistria a ajuns în reanimare după ce a sărit cu coarda elastică în Nistru.

În timpul odihnei pe malul Nistrului, lângă satul Butor din Transnistria, un adolescent de 17 ani a căzut de pe o coardă elastică și s-a lovit de fundul apei puțin adânci, au anunțat serviciile locale de urgență.

Victima a fost internată în secția de terapie intensivă cu o traumă gravă a coloanei vertebrale, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc marți, 7 iulie. Tânărul se odihnea la râu împreună cu un prieten. La un moment dat, a decis să sară de pe o construcție improvizată, dar a alunecat și a căzut în apă într-un loc cu adâncime mică. Prietenul, care se afla lângă el în momentul căderii, a dus victima singur la spital. Medicii au diagnosticat la tânăr o traumă închisă a coloanei vertebrale și a măduvei spinării și l-au internat de urgență în secția de terapie intensivă.

Forțele de ordine reamintesc că săriturile de pe corzi elastice și alte construcții improvizate pot duce la traumatisme grave și consecințe ireversibile. Relieful fundului și nivelul apei în bazinele acvatice se schimbă constant, astfel că și locurile cunoscute pot deveni periculoase. Pentru odihnă trebuie alese doar plajele oficiale, unde teritoriul este amenajat și sunt de serviciu echipe de salvare.