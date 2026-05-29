Un adolescent din Moldova și un cetățean afgan au bătut doi bărbați în Germania

Un adolescent de 14 ani din Moldova a devenit subiectul unui dosar penal în orașul german Schwerin, după ce poliția l-a reținut sub suspiciunea de atac în grup și vătămare corporală.

Împreună cu el, în dosar este implicat un cetățean afgan în vârstă de 15 ani, identitatea celorlalți participanți la bătaie fiind în curs de stabilire de către organele de drept din Germania, informează mass-media locală, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 23 mai în Piața Berlin din cartierul Neu-Zippendorf. Potrivit anchetei, un grup de tineri agresivi a provocat un conflict cu doi bărbați în vârstă de 30 și 36 de ani, după care i-a bătut cu brutalitate. Victimele au suferit răni și au primit asistență medicală chiar la locul faptei. Atacatorii au încercat să fugă, însă patrulele sosite la fața locului au reușit să rețină doi suspecți.

În prezent, poliția criminală din Schwerin efectuează o anchetă și a anunțat colectarea de informații, rugând posibilii martori ai bătăii să ajute la identificarea celorlalți membri ai grupării.

