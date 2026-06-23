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23 Iunie 2026, 09:10
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Un adolescent de 16 ani din raionul Orhei a dispărut

Un adolescent în vârstă de 16 ani este căutat după ce a dispărut pe 22 iunie 2026, din localitatea Peresecina, raionul Orhei.

Colaj: realitatea.md
Colaj: realitatea.md

Potrivit informațiilor preliminare, minorul ar fi plecat împreună cu o fată de 12 ani, care de asemenea dispăruse cu o zi înainte, însă a fost găsită astăzi de polițiști în zona Gării de Sud, transmite realitatea.md.

Semnalmentele comunicate indică o înălțime de aproximativ 175 cm, constituție atletică și păr șaten închis. La momentul dispariției, nu sunt cunoscute detalii despre îmbrăcăminte, însă se menționează că se deplasează frecvent cu o motocicletă.

Autoritățile și voluntarii fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea lui. Persoanele care dețin date relevante sunt rugate să apeleze numărul 079 61 63 81 sau să sune la 112.

Un adolescent de 16 ani din raionul Orhei a dispărut

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