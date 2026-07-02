Un adolescent a murit electrocutat la Rezina.

Un adolescent a decedat, după ce a fost electrocutat. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:30, în localitatea Ignăței, din raionul Rezina.

Despre acest incident informează pulsmedia.md, citând surse din regiune.

Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un adolescent în vârstă de 17 ani. Acesta s-ar fi aflat la domiciliu când ar fi încercat să schimbe un bec și a fost electrocutat.

Părinții adoptivi ai acestuia ar fi încercat să-i acorde ajutorul medical necesar până la intervenția ambulanței, însă din nefericire echipajul medical a putut doar să constate decesul.

Oamenii legii au inițiat o anchetă în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.