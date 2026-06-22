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rupor.md logorupor
22 Iunie 2026, 13:00
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Un adolescent a ajuns la spital după ce s-a izbit cu motocicleta într-un BYD în Capitală

Un accident rutier s-a produs ieri, în jurul orei 21:10, în municipiul Chișinău, la intersecția străzilor București și A. Pușkin. Coliziunea a avut loc între o motocicletă și un autoturism.

Un adolescent a ajuns la spital după ce s-a izbit cu motocicleta într-un BYD în Capitală.
Un adolescent a ajuns la spital după ce s-a izbit cu motocicleta într-un BYD în Capitală.

Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, un minor de 16 ani, care conducea o motocicletă de model Kayo, a intrat în coliziune cu un automobil de marca BYD, condus de un bărbat în vârstă de 37 de ani, transmite rupor.md.

În urma impactului, adolescentul a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.

Sursă
rupor.md logorupor
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