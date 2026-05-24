24 Mai 2026, 08:25
Trupul unui bărbat, descoperit într-un în râu la Ungheni

Poliția informează că a primit un apel despre faptul că în seara zilei de ieri, 23 mai, în apele unui râu din satul Pîrlița, raionul Ungheni, a fost găsit trupul unui bărbat.

Potrivit informațiilor, persoana decedată este un bărbat de 45 de ani, presupus că se ocupa cu pescuitul. Din cauza curentului puternic, provocat de ploile torențiale, acesta ar fi fost luat de apă.

Oamenii aflați în apropiere au încercat să intervină pentru a salva bărbatul, însă din cauza curentului puternic nu au reușit.

A fost inițiată o anchetă, poliția urmează să stabilească toate circumstanțele cazului, iar cauza exactă a decesului va fi determinată după expertiza medico-legală.

