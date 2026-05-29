29 Mai 2026, 11:06
Trupul unui adolescent de 15 ani, descoperit cu o rană prin împușcare la Briceni
În această dimineață, 29 mai, în jurul orei 07:30, Poliția din Briceni a primit un mesaj despre un caz tragic într-una dintre localitățile raionului.
În una dintre locuințe a fost găsit mort un adolescent de 15 ani cu o plagă provocată prin împușcare.
Preliminar, oamenii legii examinează versiunea unui suicid.
Poliția efectuează o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului, precum și pentru a determina proveniența armei și legalitatea deținerii acesteia.