Trupul copilului dispărut în râul Prut a fost găsit la trei kilometri de la locul unde s-a scăldat.

Corpul neînsuflețit al copilului a fost depistat la aproximativ 3 km de la locul unde a intrat în apă să se scalde.

Despre aceasta a anunțat Poliția Națională.

Anterior s-a comunicat că angajații Poliției din Ungheni, împreună cu subdiviziunile specializate, au desfășurat ample acțiuni de căutare, după ce a fost raportată dispariția unui copil de 9 ani din aceeași localitate.

Băiatul a plecat de acasă cu trotineta și nu s-a întors.

În cadrul acțiunilor de căutare, polițiștii au verificat toate locurile posibile și au intervievat localnicii.

În urma anchetei s-a stabilit că copilul, împreună cu alți copii, a mers la râul Prut.

Potrivit datelor preliminare, copiii au intrat în apă pentru a se scălda. La un moment dat, băiatul a fost luat de curentul puternic al râului și a dispărut din câmpul vizual.

Obiectele personale ale copilului, lăsate pe mal înainte de a intra în apă, au fost găsite de polițiști.