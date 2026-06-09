Trei traficanți de droguri, prinși de polițiști la Drochia în timp ce încercau să fugă cu mașina.

Oamenii legii au documentat activitatea a trei suspecți, cu vârste de 36 și 48 de ani. În momentul intervenției, aceștia au încercat să fugă cu un automobil folosit în activitatea infracțională, scrie rupor.md.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat droguri de tip PVP și marijuana, semințe de cânepă destinate cultivării, precum și dispozitive artizanale și alte obiecte utilizate pentru prelucrarea și consumul substanțelor narcotice.

Pe caz a fost deschis un dosar penal. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă închisoare de la 3 până la 7 ani.

Ancheta continuă pentru identificarea tuturor participanților și documentarea întregii scheme infracționale.