Trei tineri, arestați după ce poliția a găsit sute de pachețele cu droguri.

Potrivit organelor de drept, suspecții, în vârstă de 18 și 20 de ani, originari din raionul Strășeni, lucrau în calitate de curieri pentru un magazin online pe messenger-ul Telegram. Printre atribuțiile lor se număra distribuirea substanțelor narcotice în ascunzători, transmite noi.md.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală și perchezițiilor efectuate la domiciliile tinerilor, au fost ridicate peste 255 de plicuri cu droguri, inclusiv cele deja plasate în ascunzători.

De asemenea, forțele de ordine au descoperit și confiscat un dispozitiv laser folosit pentru marcarea coordonatelor locurilor, cântare de mare precizie, bandă adezivă pentru ambalare, dispozitive artizanale pentru consumul de droguri, precum și o substanță narcotică de tip „hașiș”.

Cei trei suspecți au fost plasați în arest pentru o perioadă de 30 de zile. Conform legislației, persoanelor găsite vinovate de astfel de infracțiuni li se poate aplica o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.