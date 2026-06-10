Trei șoferi care au încălcat regulile circulației rutiere la Bălți, documentați.

Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, cazurile au fost documentate în cadrul misiunilor de menținere a ordinii publice, desfășurate de angajații Direcției Regionale „Nord”, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Bălți.

Primul caz a fost înregistrat pe strada Pavel Boțu, unde oamenii legii au stopat pentru verificări un automobil, care se deplasa haotic. La volan se afla un minor de 17 ani, care nu deținea permis de conducere, transmite noi.md.

Un alt caz a avut loc pe strada Caraciobanu, unde echipajul mixt a intervenit în urma unui apel la Serviciul 112. Un bărbat de 44 de ani a fost găsit dormind într-un automobil cu numere de înmatriculare străine. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta era căutat de oamenii legii după ce ar fi provocat anterior un accident rutier în municipiul Bălți și ar fi părăsit locul accidentului. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,23 mg/l alcool în aerul expirat.

Cel de-al treilea caz a fost documentat pe strada Bulgară. Un tânăr de 25 de ani, care conducea haotic un automobil, a fost stopat de echipajul mixt, iar testarea cu aparatul Drager a arătat o concentrație de 0,74 mg/l alcool în aerul expirat.

Toate mijloacele de transport au fost evacuate la parcarea specială, iar pe cazuri au fost inițiate procedurile legale.

Inspectoratul General de Carabinieri reamintește că siguranța în trafic este responsabilitatea fiecărui participant la trafic, iar conducerea mijloacelor de transport sub influența alcoolului sau fără permis pune în pericol atât viața șoferilor, cât și a celorlalți participanți la trafic.