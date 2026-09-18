Trei persoane, rănite într-un accident frontal la Anenii Noi: Printre acestea se numără doi polițiști.

Trei persoane au suferit traumatisme grave în urma unei coliziuni frontale pe traseul R2, în apropierea satului Calfa, raionul Anenii Noi. Printre victime se numără doi angajați ai poliției.

Potrivit datelor preliminare, șoferul de 50 de ani al unui Subaru a ieșit pe contrasens într-o curbă periculoasă și s-a ciocnit cu un Volkswagen, scrie rupor.md.

La volanul Volkswagenului se afla un tânăr de 22 de ani, iar pe scaunul pasagerului se afla o tânără de 23 de ani. Ambii lucrează la Inspectoratul de Poliție Anenii Noi și, în momentul accidentului, nu se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Toți cei trei răniți au fost scoși din automobilele avariate de către salvatori. Medicii le acordă ajutorul necesar.

Poliția stabilește circumstanțele accidentului.