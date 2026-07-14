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politia.md logopolitia
14 Iulie 2026, 11:00
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Trei persoane, rănite în urma unui accident rutier grav la Anenii Noi

Trei persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în această dimineață pe traseul R2, în raionul Anenii Noi.

Trei persoane, rănite în urma unui accident rutier grav la Anenii Noi.
Trei persoane, rănite în urma unui accident rutier grav la Anenii Noi.

Potrivit datelor Poliției, în accident au fost implicate trei automobile: KIA Sorento, Mercedes Sprinter și Audi Q5.

Preliminar s-a stabilit că șoferul KIA, care se deplasa din Chișinău spre Anenii Noi, în încercarea de a depăși, a atins partea laterală a unui Mercedes Sprinter care circula pe banda sa. După coliziune, microbuzul s-a răsturnat.

Apoi, automobilul KIA a fost aruncat în Audi Q5, care circula pe sens opus, ceea ce a dus la o coliziune frontală.

Trei persoane cu traumatisme grave au fost transportate la spital.

Angajații Poliției stabilesc toate circumstanțele producerii incidentului.

Trei persoane, rănite în urma unui accident rutier grav la Anenii Noi

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