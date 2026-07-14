Trei persoane, rănite în urma unui accident rutier grav la Anenii Noi.

Trei persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în această dimineață pe traseul R2, în raionul Anenii Noi.

Potrivit datelor Poliției, în accident au fost implicate trei automobile: KIA Sorento, Mercedes Sprinter și Audi Q5.

Preliminar s-a stabilit că șoferul KIA, care se deplasa din Chișinău spre Anenii Noi, în încercarea de a depăși, a atins partea laterală a unui Mercedes Sprinter care circula pe banda sa. După coliziune, microbuzul s-a răsturnat.

Apoi, automobilul KIA a fost aruncat în Audi Q5, care circula pe sens opus, ceea ce a dus la o coliziune frontală.

Trei persoane cu traumatisme grave au fost transportate la spital.

Angajații Poliției stabilesc toate circumstanțele producerii incidentului.