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1 August 2026, 17:14
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Trei persoane au fost rănite într-un accident în raionul Hâncești

Un accident rutier în urma căruia au avut de suferit trei persoane a avut loc ieri, 31 iulie.

Trei persoane au fost rănite într-un accident în raionul Hâncești.
Trei persoane au fost rănite într-un accident în raionul Hâncești.

La fața locului au ajuns angajați ai poliției, echipaje ale Serviciului de Asistență Medicală Urgentă și salvatori, scrie stiri.md.

Potrivit martorilor oculari, după coliziune, ambele automobile au ajuns în șanț.

În urma impactului, unul dintre automobile s-a răsturnat.


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