Trei copii s-au înecat în lacurile din Moldova în ultimele 24 de ore: Salvatorii trag un semnal de alarmă.

În apele Moldovei, în ultimele 24 de ore, au murit trei minori. Despre aceasta informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), îndemnând părinții la maximă responsabilitate pe perioada verii.

Primul caz tragic a avut loc la ora 20:56 în raionul Drochia. Câteva fete au intrat să se scalde într-un iaz lângă satul Ochiul Alb, iar la un moment dat un copil de 10 ani a început să se înece. Un prieten aflat în apropiere a încercat să ajute, dar a reușit doar să găsească și să scoată pe mal trupul neînsuflețit al fetei, transmite rupor.md.

La doar 12 minute distanță, la ora 20:44, o nenorocire similară s-a întâmplat în raionul Nisporeni, în apropierea satului Soltănești. Doi băieți de 17 ani au venit la un bazin de acumulare pentru pompieri, unde unul dintre ei a alunecat și a căzut în apă. Prietenul său nu știa să înoate, așa că a fugit să ceară ajutor localnicilor.

Sătenii au scos tânărul din apă înainte de sosirea salvatorilor, dar resuscitarea nu a avut succes — medicii au constatat decesul adolescentului. Autoritățile competente investighează acum toate circumstanțele acestor incidente.

Anterior s-a raportat că o fată de 13 ani s-a înecat într-un lac din Soroca. Ea se afla la lac împreună cu fratele său mai mic, fără supravegherea adulților.

Specialiștii IGSU menționează că, cel mai adesea, copiii și adolescenții se îneacă în zilele lucrătoare, când merg la ape fără supravegherea adulților. În acest context, salvatorii reamintesc că este strict interzis să se lase minori singuri lângă apă.

Pentru recreere trebuie alese doar plajele special amenajate, cu stații de salvare, și trebuie evitat complet înotul în lacuri, iazuri sau rezervoare tehnice neamenajate.