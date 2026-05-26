Trei bărbați, reținuți în Capitală pentru escrocherii de 600.000 de lei.

Potrivit anchetei, suspecții preluau banii de la victime, după ce acestea erau contactate telefonic de alți membri ai grupării, care se prezentau drept angajați ai poliției sau ai băncilor.

Prin acțiunile lor, victimele au fost prejudiciate cu peste 600 000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație, suspecții au fost identificați și reținuți, fiind plasați ulterior în arest pentru 30 de zile.

Aceștia riscă până la 15 ani de închisoare, conform legislației în vigoare.

Polițiștii continuă acțiunile pentru recuperarea prejudiciului și documentarea altor episoade similare, existînd suspiciuni că bănuiții ar fi implicați și în alte cazuri de escrocherie pe teritoriul țării.